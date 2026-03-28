Сразу после победы в марафонской гонке на 40 км по биатлону на чемпионате России Карим Халили поделился своими эмоциями, оставшись критичным к себе.

«Недоволен. Три промаха — не так, конечно, хотелось заканчивать сезон. Я вообще не понимал: казалось, что там всё настолько близко… Ладно там третий, четвёртый выстрел, но пятый… Наверное, потерял концентрацию после 36 километров.

В целом доволен, да. Вроде победа, но последняя стрельба оставила неприятный осадок», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Халили показал результат 1 час 52 минуты 34,9 секунды и допустил 4 промаха на 8 огневых рубежах, из которых три были сделаны на последнем рубеже.