Биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление на финишном круге масс‑старта на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Латыпов занял второе место, уступив победителю Кариму Халили 14,5 секунды.

«Хорошее самочувствие. Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки. Увидел, что Антон Смольский рядом, решил рискнуть с начала подъема. Понял, что не закисаю и приближаюсь. Внутренний адреналин был. Затем получилось отстоять второе место.

Я выбирался с дальних номеров. Верил, что смогу отыграться. Вся надежда была на стойку. Важно было сработать надежно», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».