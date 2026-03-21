Биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление на финишном круге масс‑старта на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Латыпов занял второе место, уступив победителю Кариму Халили 14,5 секунды.

«Хорошее самочувствие.  Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки.  Увидел, что Антон Смольский рядом, решил рискнуть с начала подъема.  Понял, что не закисаю и приближаюсь.  Внутренний адреналин был.  Затем получилось отстоять второе место.

Я выбирался с дальних номеров.  Верил, что смогу отыграться.  Вся надежда была на стойку.  Важно было сработать надежно», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».