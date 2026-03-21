Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, шведская спортсменка Фрида Карлссон, не исключает возможности продолжения своей карьеры в следующем сезоне.

«Я планировала завершить карьеру после следующего сезона. После него у меня будет чистый лист, и если я решу остаться в спорте, это будет исключительно мой осознанный выбор. Это будет не случайность, а искреннее желание продолжать», — приводит слова Карлссон норвежское информационное агентство NRK.

Ранее Фрида заявляла, что завершит карьеру после чемпионата мира 2027 года, который состоится в ее родном городе Фалуне.