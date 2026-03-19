Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал, как досрочное завершение дебютного сезона из-за рецидива травмы стопы может пойти на пользу его карьере.

«Сложно назвать прошлое лето полноценным из-за драфта, преддрафтовых тренировок, травмы стопы и всего остального. Немногим игрокам выпадает шанс начать подготовку к межсезонью раньше других. У меня такая возможность появилась, и я стараюсь подходить к этому вопросу максимально ответственно», — цитирует Дёмина издание Clutch Points.

В сезоне 2025/2026 Егор Демин в среднем показывает статистику в 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи за матч.