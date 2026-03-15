Победителем второго этапа «Формулы‑1» — Гран‑при Китая — стал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли.
Вторым финишировал его напарник по конюшне Джордж Расселл. Третье место на пьедестале досталось Льюису Хэмилтону из «Феррари».
Отметим, что перед началом гонки пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не смогли выйти на старт.
На 46‑м круге гонку не смог продолжить Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
19‑летний итальянец Антонелли впервые в карьере выиграл этап «Формулы‑1».
Формула-1. Гран-при Китая. Основная гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 56 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +5.515.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.267.
4. Шарль Леклер («Феррари») +28.894.
5. Оливер Берман («Хаас») +57.268.
6. Пьер Гасли («Альпин») +59.647.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:20.588.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1:27.247.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
12. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
13. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
15. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
Оскар Пиастри («Макларен») — не стартовал.
Ландо Норрис («Макларен») — не стартовал.
Габриэл Бортолето («Ауди») — не стартовал.
Алекс Албон («Уильямс») — не стартовал.
Пилот стал победителем второго этапа сезона-2026 .
Второе место занял его одноклубник Джордж Расселл. Третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Перед Гран-при Китая с гонки снялись пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Во время прохождения 46-го круга гонку не смог продолжить Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
19-летний итальянец Антонелли впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1».
Следующий этап состоится в Японии 29 марта.