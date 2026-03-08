Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в марафоне на чемпионате России-2026, который проходит в Южно-Сахалинске.

Александр Большунов globallookpress.com

29-летний спортсмен преодолел 50-километровую дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Эта победа стала для него четвёртой на чемпионате в Южно-Сахалинске и 30-й в карьере на национальных первенствах.

Второе место занял Андрей Мельниченко, уступивший Большунову 40,3 секунды.

Тройку призёров замкнул Евгений Семяшкин, который на 0,1 секунды опередил Александра Ившина и финишировал с отставанием 41,2 секунды от победителя.