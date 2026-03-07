Пилот «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат в квалификации на первом этапе Формулы-1 сезона-2026 в Австралии, установив время круга 1:18,518 и обеспечив себе поул.

Джордж Расселл globallookpress.com

Его партнер по команде Андреа Кими Антонелли занял второе место, уступив менее трети секунды, а третьим стал пилот «Ред Булл» Изак Аджар.

В числе лидеров также оказались Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри и Ландо Норрис («Макларен»).

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» столкнулся с проблемами в первом сегменте квалификации и теперь будет стартовать лишь с 20-й позиции.

Гонка пройдет в воскресенье, 8 марта, и начнется в 7:00 мск.