«Мемфис» уступил «Портленду» со счетом 114:122 в матче регулярного чемпионата НБА.
Лидером гостей стал разыгрывающий Дрю Холидэй, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.
«Портленд» с результатом 30-33 занимает 10-е место в Западной конференции, а «Мемфис» идёт 11-м (23-38).
«Атланта» одержала уверенную победу над «Милуоки» — 131:113. Самым результативным игроком стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка.
«Милуоки» потерпел четвёртое поражение подряд и занимает 11-е место в Восточной конференции (26-35), тогда как «Атланта» с серией из пяти побед подряд идёт 10-й (32-31).
«Лос-Анджелес Клипперс» разгромили «Индиану» на домашнем паркете — 130:107. По 29 очков набрали американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард и камерунский нападающий «Индианы» Паскаль Сиакам.
«Клипперс» идут на девятой позиции в Западной конференции (30-31) с серией из трёх побед подряд, а «Индиана» замыкает турнирную таблицу Запада (15-47) с семью поражениями подряд.
Результаты матчей игрового дня НБА 5 марта
«Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» — 100:103
«Бостон» — «Шарлотт» — 89:118
«Филадельфия» — «Юта» — 106:102
«Мемфис» — «Портленд» — 114:122
«Милуоки» — «Атланта» — 113:131
«Лос-Анджелес» — «Индиана» — 130:107