«Мемфис» уступил «Портленду» со счетом 114:122 в матче регулярного чемпионата НБА.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

Лидером гостей стал разыгрывающий Дрю Холидэй, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

«Портленд» с результатом 30-33 занимает 10-е место в Западной конференции, а «Мемфис» идёт 11-м (23-38).

«Атланта» одержала уверенную победу над «Милуоки» — 131:113. Самым результативным игроком стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка.

«Милуоки» потерпел четвёртое поражение подряд и занимает 11-е место в Восточной конференции (26-35), тогда как «Атланта» с серией из пяти побед подряд идёт 10-й (32-31).

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромили «Индиану» на домашнем паркете — 130:107. По 29 очков набрали американский форвард «Клипперс» Кавай Леонард и камерунский нападающий «Индианы» Паскаль Сиакам.

«Клипперс» идут на девятой позиции в Западной конференции (30-31) с серией из трёх побед подряд, а «Индиана» замыкает турнирную таблицу Запада (15-47) с семью поражениями подряд.

Результаты матчей игрового дня НБА 5 марта

«Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» — 100:103

«Бостон» — «Шарлотт» — 89:118

«Филадельфия» — «Юта» — 106:102

«Мемфис» — «Портленд» — 114:122

«Милуоки» — «Атланта» — 113:131

«Лос-Анджелес» — «Индиана» — 130:107