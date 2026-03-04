Баскетболисты «Пармы» Террелл Картер и Джейлен Адамс не смогли вылететь из ОАЭ в Россию на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Террелл Картер globallookpress.com

«Сегодня мы сыграем без Джейлена и Террелла. Из-за текущих событий на Ближнем Востоке наши легионеры не могут покинуть Дубай. Клуб оперативно решает возникшие вопросы и предпринимает все необходимые меры для согласования с игроками. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», — говорится в заявлении.

В среду, 4 марта, «Парма» проведет домашний матч против красноярского «Енисея».