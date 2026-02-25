Конфликт вокруг финансовой компании Aspiration и контракта Кавая Леонарда с «Лос-Анджелес Клипперс» может привести к расторжению соглашения с 34-летним форвардом как наказанию для владельца клуба Стива Балмера.

Кавай Леонард globallookpress.com

По информации инсайдера Тома Хаберстро, НБА не будет вынуждать Балмера продать «Клипперс», но готова наложить другие санкции. Расследование касается сделки между Леонардом и Aspiration, которую связывают с владельцем «Клипперс».

Журналист Пабло Торре сообщил, что соглашение было фиктивным и позволяло Леонарду получать десятки миллионов долларов, превышая потолок зарплат. Компания Леонарда была зарегистрирована в ноябре 2021 года, а договор с Aspiration вступил в силу в апреле 2022 года.

Помимо расторжения контракта, лига может рассмотреть и другие меры: запрет Балмеру посещать домашние игры или лишить клуб драфт-пиков.