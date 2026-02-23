Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил исторический рекорд НБА, став первым игроком, набравшим более 43 000 очков в регулярных чемпионатах.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Это достижение Леброн оформил в матче против «Бостон Селтикс», который «Лейкерс» проиграли со счётом 89:111. 41-летний Джеймс провёл на площадке 34 минуты, набрав 20 очков, отдав пять передач и сделав четыре подбора. Показатель полезности форварда составил «-14».

С учётом регулярного сезона на счету Джеймса уже 43 008 очков, а с учётом игр плей-офф — 51 297 очков.