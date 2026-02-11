Карим Халили одержал победу в спринте на Кубке Содружества в Сочи. Российский биатлонист безупречно отстрелялся и преодолел дистанцию за 24 минуты 30 секунд.
Второе место занял Кирилл Бажин, уступивший лидеру на 13,4 секунды. Бажин также не допустил ошибок на огневых рубежах. Третьим финишировал Роман Сурнев с отставанием в 23,3 секунды, также без промахов.
Четвертое, пятое и шестое места заняли Антон Бабиков, Савелий Коновалов и Максим Цветков соответственно.
Кубок Содружества продолжается в Сочи с 11 по 15 февраля. 12 февраля состоятся гонки преследования. Мужская гонка начнется в 11:00.