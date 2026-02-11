Карим Халили одержал победу в спринте на Кубке Содружества в Сочи. Российский биатлонист безупречно отстрелялся и преодолел дистанцию за 24 минуты 30 секунд.

Карим Халили globallookpress.com

Второе место занял Кирилл Бажин, уступивший лидеру на 13,4 секунды. Бажин также не допустил ошибок на огневых рубежах. Третьим финишировал Роман Сурнев с отставанием в 23,3 секунды, также без промахов.

Четвертое, пятое и шестое места заняли Антон Бабиков, Савелий Коновалов и Максим Цветков соответственно.

Кубок Содружества продолжается в Сочи с 11 по 15 февраля. 12 февраля состоятся гонки преследования. Мужская гонка начнется в 11:00.