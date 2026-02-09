24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом в истории, завоевавшим две золотые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Франьо фон Алльмен globallookpress.com

7 февраля фон Алльмен выиграл финал Олимпиады-2026 в дисциплине скоростной спуск, показав результат 1.51,61.

9 февраля Франьо фон Алльмен вместе с партнером по команде Танги Нефом одержал победу в соревнованиях по командной комбинации (слалом). После выступления Франьо команда занимала четвертое место, но благодаря мастерству Нефа им удалось завоевать золото.