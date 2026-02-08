В воскресенье, 8 февраля, состоятся командные соревнования у мужчин в произвольной программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

00:40 Решающие мгновения, хладнокровно исполнил японский спортсмен концовку программы.

00:39 Пока все маркеры зеленым цветом помечены.

00:39 Чувствуется лёгкость в выступлении Сато.

00:39 Тройной аксель + двойной аксель получились лёгко и красиво.

00:38 Очень чисто катает японец.

00:37 Хорошо получились четверные тулупы.

00:37 Сюн Сато из Японии начал выступление под музыку «Firebird» Игоря Стравинского.

00:35 Результат Ильи Малинина из США — 200.03

00:32 Чувствовалось напряжение по ходу выступления Ильи Малинина, не без труда справился американец.

00:32 Публике нравится, сумел зацепить зрителей спортсмен из США.

00:31 Но, не сдается Малинин, борется за каждый следующий элемент.

00:31 Ошибся в приземлении в четверном тулупе Илья.

00:30 Темпераментно катает Илья, но при этом сосредоточено.

00:29 Всё пока в зеленых маркерах.

00:29 Четверной лутц тоже супер.

00:28 Четверной аксель получился отлично.

00:28 Илья Малинин из США начал выступление.

00:27 Результат Стивена Гоголева из Канады — 171.93

00:24 Хорошо выступил Стивен, без лишних нервов, но едва ли такое представление способно влюбить в фигурное катание.

00:23 Довольно умиротворенное выступление получается, хотя и качественное.

00:23 Тройные риттбергер и лутц получились хорошо.

00:22 Пока лишь один желтый маркер у Стивена, остальные зеленые.

00:21 Оступился в приземлении в связке четверного сальхова и двойного тулупа канадец.

00:21 Четверной сальхов получился отлично.

00:20 Стивен Гоголев из Канады начал выступление под музыку Рахманинова.

00:19 Результат Маттео Риццо из Италии — 179.62, Таким образом сборная Грузии остаётся без медалей.

00:16 Очень душевно выступил Маттео Риццо, слезы наворачивались от такого выступления. А теперь все в бесконечных итальянских улыбках.

00:15 Сумел заворожить публику итальянский спортсмен.

00:14 Тройные аксель и лутц красиво получились.

00:14 Отлично попадает в музыку Маттео.

00:13 Хладнокровен итальянец, чувствуется его уверенность в себе.

00:12 Отличное начало, тулупы зашли на «ура», все в зеленых маркерах.

00:11 Маттео Риццо из Италии начал выступление под музыку «Interstellar».

00:11 Результат Ники Эгадзе из Грузии — 154.79 балла

00:08 Отличную концовку выдал Ника, но провалил начало выступления. Поторопился в начале грузин, после чего сумел перебороть себя и воодушевленно завершил программу.

00:06 Раскрепостился Ника, стала лучше получаться программа под знаменитую песню «Sail».

00:05 И ещё раз ошибся в приземлении грузинский спортсмен.

00:05 Второй тулуп получился на зеленый маркер.

00:04 Сорвал Ника первый тулуп.

00:04 Ника Эгадзе из Грузии начал выступление.

До соревнования

23:58 У нас есть 2 главные интриги: за золото, и попадет ли Грузия в медали.

23:56 Фигуристы вышли на лёд, совершая предстартовую разминку.

23:50 Спортсмены готовятся к разминке на льду, приготавливая себя в подтрибунном помещении.

В субботу короткой программе у 10 мужчин-одиночников предстояло определить 5 стран, которые продолжат борьбу за медали командного турнира. Места с 6-ое по 10-ое, заняли: Грузия, Китай, Южная Корея, Польша и Великобритания, таким образом, эти страны прекратили борьбу за медали.

Теоретически серьёзно спутать карты в медальной борьбе могли китаец Боян Цзинь и кореец Джунхван Чха. Но азиатские фигуристы выдали и не самые технически сложные, и не самые чистые прокаты, поэтому расположились друг за другом: 83,53 — у спортсмена из Южной Кореи, 84,15 — у спортсмена из Китая.

А вот кто сумел приятно удивить в первой разминке, так это Стивен Гоголев. 21-летний канадец, в отличие от соперников, прыгнул два квада и выдал наверно лучший прокат в жизни. По крайней мере, установил персональный рекорд — 92,99. Впоследствии оказалось, что он занял третье место и, самое главное, оставил позади Кевина Эймоза. Французская сборная, которая после первого дня сохраняла шансы на попадание в топ-5, выбрала его, а не Адама Сяо Хим Фа. Сработало ли это решение или нет — спорный вопрос. Вроде бы Кевин всё прыгнул, отдал всего себя, по традиции прослезился после проката. Но в самой программе клюнул на четверном тулупе и выполнил вращение на минусы. Судьи оценили француза на 88,05.

В заочной борьбе Италии и Грузии за бронзу успешнее оказались хозяева Олимпиады. За них выступал квадист Даниэль Грассль. Как часто у него бывает, 23-летний фигурист клюнул на четверном лутце, недокрутил квад-риттбергер и получил 87,54 — итальянец был рад этим оценкам. И не зря. Позднее стало известно, что грузин Ника Эгадзе выступил с трудом: ни разу не упал, но все четверные прыжки ушли на минус. Вся сборная Грузии встретила оценки ученика Этери Тутберидзе молча и без видимых эмоций — 84,37. Возможно, именно здесь грузинская команда лишилась шансов на медаль.

Дальше случилась мини-сенсация. Короткую программу выиграл Юма Кагияма. 22-летний японец на олимпийском льду выглядел спокойно, уверенно и выдал прокат под джаз, как говорится, со знаком качества. Программа была пусть с младшими квадами (тулуп и сальхов), но она принесла 108,67 баллов. Главный фаворит Илья Малинин заявкой угрожал прыгнуть четверной аксель. Но американец, который пока один в мире прыгает такой прыжок, отказался от его попытки в соревновательных условиях. Но это решение не помогло избежать ошибок: Илья перекрутил триксел, недокрутил четверной лутц и получил на 10 баллов меньше японца — 98,00.