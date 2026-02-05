Итальянская сборная определила состав на смешанную эстафету 4х6 км, которая состоится на Олимпиаде-2026 и станет первой гонкой на Играх, проходящих на родине команды.

Доротея Вирер globallookpress.com

В состав сборной Италии вошли лучшие спортсмены: Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Италия уже завоевывала медали в этой дисциплине на Олимпиадах 2018 и 2022 годов. Важно отметить, что в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026 женщины будут финишировать первыми.

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля. На Играх будет разыграно 116 комплектов медалей. Российских спортсменов допустят к участию в количестве 13 человек, однако биатлонисты не смогут принять участие в соревнованиях.