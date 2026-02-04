НБА назвала лауреатов января по итогам регулярного чемпионата. Лучшим игроком месяца на Западе признан защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, а аналогичную награду на Востоке получил лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.
Дончич в январских матчах в среднем приносил своей команде по 34 очка за игру.
Браун, в свою очередь, стал самым результативным баскетболистом Восточной конференции со средним показателем 29,2 очка.
Ранее сообщалось, что оба игрока входят в число претендентов на титул MVP регулярного сезона-2025/26.