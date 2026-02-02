Российский нападающий «Майами Хит» Владислав Голдин отметился первыми набранными очками в НБА в матче регулярного чемпионата против «Чикаго Буллз».

Владислав Голдин globallookpress.com

Игра, прошедшая в Майами, завершилась крупной победой хозяев со счётом 134:91. Голдин набрал четыре очка, сделал одну результативную передачу и записал на свой счёт один подбор.

Этот матч стал для россиянина дебютным результативным в лиге. В декабре Голдин уже появлялся на площадке во встрече с «Бостоном», однако тогда не сумел отметиться результативными действиями.