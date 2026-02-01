В составе «Самары» лучшим стал российский центровой Дмитрий Халдеев , вернувшийся в клуб. Он набрал 10 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи, показав коэффициент эффективности в +11.

Среди игроков «Зенита» особенно выделялся Лука Шаманич , который набрал 19 очков и сделал 7 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот, показав высокий коэффициент эффективности в +31.

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» уверенно обыграл «Самару» со счетом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10). Это была первая игра «Зенита» под руководством нового главного тренера Деяна Радоньича .

