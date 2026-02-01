Завершились мужская и женская эстафета на чемпионате Европы по биатлону.

Исак Фрей (Норвегия)
Исак Фрей (Норвегия) globallookpress.com

Чемпионат Европы — 2026 по биатлону.  Эстафета, Мужчины, результаты:

1.  Норвегия (Сиверт Герхардсен, Каспер Калкенберг, Мартин Невланд, Исак Фрей) — 1:17.08,4 (1 один штрафной круг + 8 дополнительных патронов).
2.  Германия (Элиас Зайдль, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Леонард Пфунд) — отставание +6,5 (2+10).
3.  Франция (Антонен Гигонна, Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Валентен Лежён) +55,2 (1+13).

Чемпионат Европы — 2026 по биатлону.  Эстафета, Женщины, результаты:

1.  Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Жилонн Гигонна) — 1:12.53,1 (0 штрафных кругов +8 дополнительных патронов).
2.  Германия (Марайке Браун, Ханна Кебингер, Юлия Кинк, Марлен Фихтнер) +16,6 (0+9).
Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Эрдаль, Юни Арнеклейв, Гуро Иттерхус) +56,0 (0+8).
3.  Швеция +1.19,8 (0+5).
4.  Италия +1.56,6 (0+5).