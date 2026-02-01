Завершились мужская и женская эстафета на чемпионате Европы по биатлону.
Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Мужчины, результаты:
1. Норвегия (Сиверт Герхардсен, Каспер Калкенберг, Мартин Невланд, Исак Фрей) — 1:17.08,4 (1 один штрафной круг + 8 дополнительных патронов).
2. Германия (Элиас Зайдль, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Леонард Пфунд) — отставание +6,5 (2+10).
3. Франция (Антонен Гигонна, Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Валентен Лежён) +55,2 (1+13).
Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Женщины, результаты:
1. Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Жилонн Гигонна) — 1:12.53,1 (0 штрафных кругов +8 дополнительных патронов).
2. Германия (Марайке Браун, Ханна Кебингер, Юлия Кинк, Марлен Фихтнер) +16,6 (0+9).
Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Эрдаль, Юни Арнеклейв, Гуро Иттерхус) +56,0 (0+8).
3. Швеция +1.19,8 (0+5).
4. Италия +1.56,6 (0+5).