На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в норвежском Шушёэне, победу в спринте на 10 км одержал французский спортсмен Дамьен Леве. Он показал лучшее время — 25:02.1, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Дамьен Леве globallookpress.com

Второе место занял норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей, который также не допустил ошибок и финишировал с отставанием от лидера на 9,7 секунды. Замкнул тройку призеров ещё один француз — Гаэтан Патюрель, уступивший победителю 13,4 секунды.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Дамьен Леве (Франция) — 25.02,1 (без промахов).

2. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — отставание 9,7 (0).

3. Гаэтан Патюрель (Франция) +13,4 (0).

4. Артту Хейккинен (Финляндия) +37,0 (1).

5. Денис Насыко (Украина) +40,1 (0).