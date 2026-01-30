Британский гонщик Льюис Хэмилтон высказался относительно формы «Феррари» на предсезонных тестах в Барселоне.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«Когда прибываешь на тесты, всегда надеешься на то, чтобы преодолеть большую дистанцию. Например, в четверг я проехал 85 кругов с утра, что замечательно. И это действительно заслуга всех людей на базе, которые проделали такую большую работу, чтобы обеспечить надёжность машины, по крайней мере, пока.

Так что, знаете, в прошлом году у нас было худшее начало тестов, а учитывая, что это совершенно новый регламент, сейчас всё на самом деле лучше, чем мы испытывали в прошлом. Так что я очень надеюсь, что это продолжится», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.