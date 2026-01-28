Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин стал вторым игроком в истории НБА по количеству трёхочковых бросков, реализованных в первых 40 матчах карьеры.

Егор Демин globallookpress.com

Только лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель забросил больше «трёшек» за этот период — 137 попаданий. Егор Дёмин же отметился 98 точными бросками с дальней дистанции.

Интересно, что вторую строчку в этом списке делят два игрока: сам Егор Дёмин и финский форвард Лаури Маркканен. В сезоне 2017/2018 Лаури также реализовал 98 трёхочковых в первых 40 матчах своей карьеры.