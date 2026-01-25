В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Бетсити Парма» уступила московской МБА-МАИ в овертайме со счетом 79:73 ОТ (19:21, 19:13, 18:24, 12:10, 11:5).

Павел Савков globallookpress.com

Лучшим игроком «Пармы» стал Брендан Адамс, набравший 14 очков, сделавший шесть подборов и шесть результативных передач. В составе МБА-МАИ отличился Павел Савков, который набрал 26 очков, собрал семь подборов и выполнил одну результативную передачу.

В следующем туре «Бетсити Парма» сыграет на выезде против «Самары». Игра пройдет 29 января в 18:30 по московскому времени. МБА-МАИ также будет играть на выезде — против «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 31 января в 15:00 по московскому времени.