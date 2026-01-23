За океаном этой ночью состоялись 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Вашингтон» — «Денвер» — 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)

Атакующий защитник «Наггетс» Пейтон Уотсон набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В: Джордж (20 + 12 подборов), Джонсон (19), Сарр (15).

Д: Уотсон (35), Дж. Мюррэй (24), Гордон (16), Валанчюнас (16).

«Орландо» — «Шарлотт» — 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)

О: Банкеро (23), Бэйн (21), М. Вагнер (14), Пенда (13).

Ш: Миллер (20), Секстон (19), Болл (16), Книппел (13 + 10 подборов), Салон (13).

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)

Больше всего очков в этой встрече набрал разыгрывающий гостей Стефен Карри (38).

Форвард хозяев Купер Флэгг (первый номер драфта) набрал 21 очко и сделал 11 подборов.

Д: Маршалл (30 очков), Флэгг (21+11 подборов), Кристи (21).

ГС: Карри (38), Мелтон (22), Муди (12).

«Миннесота» — «Чикаго» — 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, набравший 30 очков.

Для «Миннесоты» это 4-е поражение кряду, команда занимает 7-е место в Западной конференции НБА. «Чикаго» выиграл в третьем матче кряду и идет девятым на «Востоке».

М: Рэндл (30 очков), Рид (20), Эдвардс (20).

Ч: Уайт (22), Гидди (21), Смит (17).

«Юта» — «Сан-Антонио» — 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Де'Арон Фокс, набравший 31 очко.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 26 очков и 13 подборов.

«Сан-Антонио» занимает второе место в Западной конференции НБА. «Юта» идет 13-й на «Западе».

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)

К: Леонард (24), Зубац (18 + 19 подборов), Харден (18 очков + 10 передач), Миллер (14), Коллинз (13), Сандерс (11), Лопес (10).

Л: Дончич (32 + 11 подборов), Джеймс (23), Хатимура (12), Смарт (10).

Лучшим в это встрече был форвард гостей Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (32 очка + 11 подборов + 8 передач).

У хозяев больше всего очков набрал форвард Кавай Леонард (24 + 4 подбора + 3 передачи). Также дабл-дабл оформил защитник «Клипперс» Джеймс Харден (16 очков + 7 подборов +10 передач), еще один дабл-дабл на счету Ивицы Зубаца (18 очков + 19 подборов).

«Клипперс» с 20 победами в 44 матчах занимают 10-е место в Западной конференции, «Лейкерс» с 26 победами в 43 матчах — на 6-й строчке «Запада».

«Портленд» — «Майами» — 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)

Самым результативным игроком встречи стад Бэм Адебайо из «Хит» (32 очка + 9 подборов + 2 передачи).

У «Трэйл Блэйзерс» лучшую результативность показал Шейдон Шарп (27 очков + 7 подборов + 3 передачи).

П: Шарп (27), Лав (20), Авдия (20), Камара (16), Холидей (15), Грант (12).

М: Адебайо (32), Пауэлл (18), Фантеккио (17), Уиггинс (14).