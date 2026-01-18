Известная фигуристка Камила Валиева приняла решение вернуться к активным выступлениям и уже назвала первый турниры, на которых она выступит.

Камила Валиева globallookpress.com

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам.

А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала Валиева в соцсети.

Чемпионат России по прыжкам состоится 31 января и 1 февраля. Кубок Первого канала намечен на 18-23 марта.