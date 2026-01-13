Определены первые восемь участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ — 2026. Выбор спортсменов был сделан на основе голосования болельщиков: по два российских и иностранных игрока в передней и задней линиях.

Логотип Единой Лиги globallookpress.com

«Звезды России», задняя линия: Тимофей Герасимов, «Уралмаш», Всеволод Ищенко, «Локомотив-Кубань».

«Звезды России», передняя линия: Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань», Глеб Фирсов, «Бетсити Парма».

«Звезды Мира», задняя линия: Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань», Джален Адамс, «Бетсити Парма».

«Звезды Мира», передняя линия: Террелл Картер, «Бетсити Парма», Ален Хаджибегович, «Автодор».

На следующем этапе пройдут голосования среди СМИ и легенд турнира, которые выберут еще восемь игроков. После этого Единая лига определит восемь участников, которые получат уайлд-кард.