За океаном этой ночью состоялись 5 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Индиана» — «Майами» — 123:99 (36:18, 25:27, 38:27, 24:27)

В составе победителей самым результативным стал Эндрю Нембхард, набравший 29 очков.

У «Майами» больше всех очков набрал Тайлер Хирро — 21.

Прошлогодние финалисты плей-офф одержали вторую победу подряд после 13-матчевой серии поражений

«Детройт» — «ЛА Клиппперс» — 92:98 (28:14, 27:27, 21:28, 16:30)

Д: Робинсон (20), Холланд (16), Дженкинс (10)

К: Леонард (26), Коллинз (25), Харден (19)

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 95:100 (26:21, 29:29, 20:23, 20:27)

В составе победителей самым результативным стал Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков. Также 21 балл на счету Де'Арона Фокса и «дабл-дабл» от Келдона Джонсона (18 очков+10 подборов).

У «Бостона» больше всех очков набрали Деррик Уайт (29) и Джейлен Браун (27).

«Чикаго» — «Даллас» — 125:107 (36:28, 30:27, 28:24, 31:28)

Ч: Уайт (22), Досунму (20), Вучевич (15 очков+12 подборов)

Д: Нэмбхард (16), Харди, Маршалл (оба — по 14 очков)

«Юта» — «Шарлотт» — 95:150 (14:45, 24:32, 26:28, 31:35)

Ю: Сенсабо (26), Колльер (17), Уильямс (15)

Ш: Манн (20), Миллер , ЛаМело Болл (по 17 очков), Диабате (10 очков+10 подборов)