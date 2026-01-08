Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин поделился впечатлениями о своей игре в концовке матча с «Орландо Мэджик», который завершился в овертайме со счетом 103:104 в пользу «Мэджик».

Егор Демин globallookpress.com

«С ранних лет я чувствовал уверенность в таких ситуациях. Даже если игра шла не в пользу моей команды, ближе к концовке я становился более собранным и сосредоточенным. Я всегда думал: если не я, то кто возьмёт на себя ответственность? », — цитирует Демина журналист Эрик Слэйтер.

В этой игре Егор набрал 18 очков и реализовал все три трехочковых броска в овертайме, установив рекорд клуба по этому показателю.

Сейчас «Бруклин Нетс» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в своём активе 11 побед и 23 поражения. Следующий матч команда проведёт дома против «Лос-Анджелес Клипперс» 10 января.