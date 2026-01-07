В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Уралмашем» со счетом 77:64 (20:20, 19:19, 23:5, 15:20). Игра прошла в Краснодаре.

Патрик Миллер globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Локомотива-Кубани» Патрик Миллер. Он набрал 14 очков, сделал два подбора, девять результативных передач, два перехвата и три потери, показав высокий коэффициент эффективности — «+24».

За «Уралмаш» лучшим стал американский центровой Тайрелл Нэльсон. Он набрал восемь очков, сделал 10 подборов, одну передачу и три потери, его коэффициент эффективности составил «+13». Наибольшее количество очков в составе гостей принес Гарретт Нэвелс — он забросил 12 очков.