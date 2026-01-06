За океаном прошло восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21)

В составе «Детройта» лучшим стал разыгрывающий Кейд Каннингем, набрав 29 очков, 13 передач и два блока. У «Нью-Йорка» выделился Джейлен Брансон. В активе разыгрывающего 25 очков и три подбора.

«Бостон» — «Чикаго» — 115:101 (31:14, 23:19, 31:34, 30:34)

Лучшим в составе победителей стал защитник Анферни Саймонс. На счету американца 27 баллов, три подбора и три передачи. В составе «Чикаго» выделим центрового Николу Вучевича, собравшего 15 очков, 15 подборов и семь передач.

«Торонто» — «Атланта» — 118:100 (31:26, 30:23, 25:24, 32:27)

У «Торонто» лучшим в составе стал форвард Брэндон Инграм, на счету которого 19 очков, девять подборов и три передачи. В составе «Хоукс» выделим центрового Оьеку Оконнгву, на счету которого 17 очков, 12 подборов, три передачи и четыре перехвата.

«Хьюстон» — «Финикс» — 100:97 (25:29, 29:31, 24:18, 22:19)

Звездный легкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант набрал 26 очков, десять подборов и четыре передачи. Также на его счету победный трехочковый бросок. У «солнышек» лучшим стал защитник Девин Букер, на счету которого 27 очков и три передачи.

«Оклахома» — «Шарлотт» — 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25)

В составе «Шарлотт» лучшим в матче был американец Брэндон Миллер, на счету которого 28 баллов, шесть подборов, два перехвата и три блока. У действующего чемпиона НБА выделился Шей Гилджес-Александер, собрав 21 балл, два подбора и шесть передач.

«Филадельфия» — «Денвер» — 124:125 (26:29, 32:29, 35:29, 27:33, 4:5)

В составе победителей лучшим стал Джейлен Пиккет, набрав за поединок 29 очков, пять подборов и семь передач. Среди игроков «Филадельфии» выделился защитник Тайриз Макси, в активе которого 28 очков, шесть подборов, шесть передач, четыре перехвата и два блока.

«ЛА Клипперс» — «Голден-Сэйт» — 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:38)

Звездный форвард «ЛА Клипперс» Кавай Леонард набрал 24 очка, 12 подборов и пять передач, став лучшим в составе. Разыгрывающий Стефен Карри внес в копилку «Голден-Сэйт» 27 баллов, четыре перехвата, шесть передач и три перехвата.

«Портленд» — «Ютта» — 137:117 (36:26, 42:31, 36:26, 23:34)

В составе победителей отметился форвард Дени Авдия, набравший за поединок 33 очка, восемь подборов и девять передач. У «Ютты» выделим финского форварда Лаури Марканенна, на счету которого 22 очка, четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.