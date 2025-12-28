Сергей Ардашев стал победителем в скиатлоне на 10 км + 10 км, который прошел на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке. Спортсмен преодолел дистанцию за 50 минут 53,5 секунды.

Сергей Ардашев globallookpress.com

Второе место досталось Дмитрию Жулю, который уступил победителю всего 0,3 секунды. Замкнул тройку призеров Павел Соловьев, отставший от Ардашева на 0,6 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, мужчины. Результаты:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.53,5.

2. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — отставание 0,3.

3. Павел Соловьев (Красноярский край — Мурманская) +0,6.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +0,6.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +3,8.