Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич смог в Роджественской игре регулярного чемпионата «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ) установить уникальное достижение.

Никола Йокич globallookpress.com

Серб стал первым баскетболистом в истории НБА, оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками, сообщает портал Polymarket.

В этой встрече Йокич оформил трипл-дабл (56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач). Серб выполнил очередной по счету трипл-дабл с 55 и более очками, что ранее не удавалось ни одному игроку в истории НБА.