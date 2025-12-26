Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин сообщил, что уверенно себя чувствует в новом коллективе и общается со всеми партнерами по команде.

Егор Демин globallookpress.com

«Я со всеми партнерами в хороших отношениях. С кем-то, само собой, больше общаюсь, с кем-то меньше. С некоторыми ребятами просто коммуникация полегче, химия сразу случилась», — цитирует Демина First&Red.

19-летний россиянин был выбрал «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025. В текущем сезоне Демин сыграл 26 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи за игру.