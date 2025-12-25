Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.

Камила Валиева globallookpress.com

Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.

Об этом стало известно в время Олимпиады-2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024 Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр — 2022.

К активным тренировкам на льду Камила Валиева вернулась в октябре 2025 года.