Серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая прокомментировала перспективы Камилы Валиевой после отбытия срока дисквалификации.

Камила Валиева globallookpress.com

«Здорово, что эта сложная история для неё закончилась. Надеюсь, что для неё сейчас начнётся новый этап: более интересный и более яркий. Она молодец, и у неё всё получится! В состоянии выйти в лидеры? На этот вопрос абсолютно нет ответа. Для этого должно сложиться множество факторов. Смотря, в какой форме будет Камила. Всё зависит от самой Валиевой: если будет хорошо кататься — будет побеждать, не будет — значит, не будет. Мы же не знаем, какие у Камилы планы и какой у неё настрой? Мы можем только со стороны сказать: "Давай вперёд, в бой! У тебя всё обязательно получится! " Мы можем только поддержать, а делать предсказания — это точно не мы», — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».

Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.

Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.