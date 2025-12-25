Серебряный призер Олимпиады Ирина Слуцкая прокомментировала перспективы Камилы Валиевой после отбытия срока дисквалификации.
«Здорово, что эта сложная история для неё закончилась. Надеюсь, что для неё сейчас начнётся новый этап: более интересный и более яркий. Она молодец, и у неё всё получится! В состоянии выйти в лидеры? На этот вопрос абсолютно нет ответа. Для этого должно сложиться множество факторов. Смотря, в какой форме будет Камила. Всё зависит от самой Валиевой: если будет хорошо кататься — будет побеждать, не будет — значит, не будет. Мы же не знаем, какие у Камилы планы и какой у неё настрой? Мы можем только со стороны сказать: "Давай вперёд, в бой! У тебя всё обязательно получится! " Мы можем только поддержать, а делать предсказания — это точно не мы», — приводит слова Слуцкой «Советский спорт».
Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.
Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.