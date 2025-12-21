Ночью за океаном завершились 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Денвер» — «Хьюстон» — 101:115 (29:26, 16:27, 21:29, 35:33)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Кевин Дюрант — у него 31 очко.

Д: Йокич (25 очков), Мюррэй (16), Браун (12 + 12 подборов)

Х: Дюрант (31), Шеппард (28), Смит-младший (22 + 10 подборов).

«Детройт» — «Шарлотт» — 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)

Защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм набрал 22 очка, сделал 10 подборов и 10 передач.

«Детройт» (22-6) лидирует в Восточной конференции, «Шарлотт» (9-19) идет на 12-м месте.

Д: Каннингэм (22 очка + 10 подборов + 10 передач), Дюрен (19 + 11 подборов), Харрис (16)

Ш: Книппель (19), Бриджес (19), Миллер (14)

«Филадельфия» — «Даллас» — 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Макси — у него 38 очков.

«Филадельфия» (16-11) занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» (11-18) идет на 12-м месте в Западной конференции.

Ф: Макси (38), Эджкомб-младший (26), Бэрлоу (21)

Д: Флэгг (24), Дэвис (24 + 15 подборов), Маршалл (22)

«Мемфис» — «Вашингтон» — 122:130 (30:25, 38:28, 27:42, 27:35)

М: Альдама (37 + 10 подборов), Джексон (22), Спенсер (19 + 11 передач)

В: Джордж (28), Макколлум (28), Сарр (18 + 11 подборов)

Самым результативным игроком встречи стал испанский центровой «Мемфиса» Санти Альдама — у него 37 очков и 10 подборов.

«Мемфис» (13-15) занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» (5-21) замыкает таблицу Восточной конференции.

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29)

Г: Карри (28 + 10 подборов), Батлер (25), Ричард (20)

Ф: Букер (38), Брукс (22), Джиллеспи (16)

«Торонто» — «Бостон» — 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)

Самым результативным игроком стал американский защитник «Финикса» Девин Букер — он набрал 38 очков.

Защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 33 очка, сделал 7 подборов и 10 передач.

«Бостон» (17-11) идет на третьем месте в Восточной конференции, «Торонто» (17-12) занимает пятое место.

«Юта» — «Орландо» — 127:128 ОТ (38:36, 22:29, 18:29, 40:24, 9:10)

«Сакраменто» — «Портленд» — 93:98 (26:28, 18:19, 23:23, 26:28)

«Клипперс» — «Лейкерс» — 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)

У хозяев самым результативным игроком стал Кавай Леонард, на счету которого 32 очка и 12 подборов. Дабл-дабл также оформил Джеймс Харден — 21 очко и 10 передач.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, форвард гостей набрал 36 очков.

Т: Ингрэм (24), Мамукелашвили (24), Барнс (12)

Б: Притчард (35 + 10 передач), Саймонс (15), Уайт (15)

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)

Н: Уильямсон (29 очков), Бей (18), Квин (17 + 10 подборов)

И: Сиакам (22), Фарфи (18), Макконнелл (16)