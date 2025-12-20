Завершилась гонка преследования в мужском биатлоне в рамках 3-го этапа Кубка Содружества в Чайковском.

Антон Смольский globallookpress.com

Победу в ней одержал белорус Антон Смольский, который преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 50,0 секунды без единого промаха.

Вторым на финише был Даниил Серохвостов (+26,9; 3 промаха). Тройку на пьедестале замкнул Эдуард Латыпов (+54,4; 4).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов).

Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3).

Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).

Савелий Коновалов (Россия) +59,6 (3).

Александр Корнев (Россия) +1.16,8 (6).