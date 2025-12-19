«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)

У «Шарлотт Хорнетс» лучшим на площадке стал Ламело Болл, набравший 28 очков, собрав четыре подбора и отдав 13 передач. У «Атланты» выделился Джейлен Джонсон, в активе которого 43 очка, 11 подборов и восемь передач.

«Шершни» идут с рекордом 8 -18 на 12-й строчке в Восточной конференции, «Ястребы» с рекордом 15-12 занимают седьмую строчку.

«Индиана Пейсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)

В составе «Индиане» лучшим по очкам стал Эндрю Немхард, набрав 31 балл, один подбор и четыре передачи. Для хозяев это четвертое поражение к ряду. У гостей отличился Джейлен Брансон , в активе которого 25 очков, семь подборов и семь передач.

«Нью-Йорк Никс» одержали седьмую победу к ряду и занимают вторую строчку в Западаной конференции, «Индиана» идет на 14-й строчке.

«Бруклин Нетс» — «Майми Хит» — 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Майкл Портер младший — у него 28 очков при шести подборах и трех передачах.

Российский защитник «Нетс» Егор Демин набрал 14 очков, два подбора и один ассист при 28 минутах на паркете. «Бруклин Нетс» с рекордом 7-19 идут на 13-й строчке. «Майами» расположились на восьмой строчке. Обе команды выступают в Восточной конференции.

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рапторс» — 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28

У канадцев выделим форварда Брендона Инграма, который внес в копилку 29 очков, восемь подборов и три передачи при трех перехватов. В составе «оленей» лучшим стал Бобби Портис с 24 баллами и 12 подборами.

«Милуоки» проиграли третий матч к ряду и идут на 11-й строчке на Востоке (11-17). «Торонто» занимает третью строчку после 28 матчей (17-11).

«Нью Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 133:128 ОТ (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9)

В составе «Пеликанов» яркую игру провел Садик Бэй, набрав 29 очков и собрав девять подборов при одной передачи и двух перехватов. У команды из Далласа лучшим стал Кевин Дюрант. В активе форварда 32 очка, семь подборов и две передачи.

«Хьюстон Рокетс» занимают пятую строчку на Западе с рекордом 16-8, «Пеликанс» идут последними в конференции с рекордом 6:22.

«Оклахома Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18

У действующих чемпионов НБА лучшим стал Шей Гилджес-Александер, набравший 32 очка, собрав семь подборов и отдав шесть передач при двух блоках и двух перехватов. У банды из Лос-Анджелеса лидером был Кавай Леонард. Форвард набрал 22 очка, собрал восемь подборов и отдал шесть передач.

«Оклахома» с лучшим показателем в лиге побед и поражений 24-2 идет на первом месте в Западной конференции, «Клипперс» занимают 14-ю строчку на Западе с рекордом 6:21.

«Сан-Антонио Сперс» — «Вашингтон Визардз» — 119:94 (34:27, 23:26, 34:22, 28:19)

«Шпоры» одержали четвертую победу в НБА. В составе команды из Далласа лучшим по очкам стал Диллан Харпер, набрав 24 балла при пяти подборах и трех передачах. У «волшебников» отличился центровой Алекс Саар, оформивший 18 очков, четыре подбора и три передачи.

«Сан Антонио» идут на четвертой строчке в Западной конференции (19-7), а «Вашингтон» занимает последнее место в Восточной конференции с рекордом 4-21.

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 116:114 ОТ (35:30, 31:27, 25:22, 19:31, 6:4)

В составе «Далласа» лучшим стал новичок Купер Флэгг, набравший 23 очка, собрав десять отскоков и отдав четыре передачи при трех блоках. У «Детройта» выделился защитник Кейд Каннингем, оформив 29 очков, десять подборов и девять передач.

«Даллас» с рекордом 10-17 идет на 11-й строчке в Западной конференции, «Детройт» продолжает лидировать на Востоке с показателем 21-6.

«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 125:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30)

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, собрав линейку из 23 очков, 11 подборов и 13 передач. В составе «Орландо» свой трипл-дабл собрал Пауло Банкеро: 26 очков, 16 подборов и десять передач.

«Денвер» идет с рекордом 20-6 на втором месте в Западной конференции, «Мэджик» остаются на шестой позиции в Восточной конференции (15-12).

«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)

В составе «Финикса» лучшим по очкам стал Девин Букер, набрав 25 очков при двух подборах и двух ассистов. У «войнов» лучшим на площадке стал Джимми Батлер, оформив 31 балл, три передачи и три подбора.

«Финикс Санз» занимает седьмую строчку в Западной конференции (15-12), а «Голден Стэйт» идет на девятой строчке с рекордом 13:15.

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)

В составе «озерников» трипл-дабл оформил словенский разыгрывающий Лука Дончич, собрав 44 очка, 11 подборов и 14 передач при пяти перехватах. У хозяев выделился защитник Кейонте Джордж, в активе которого 34 балла, четыре подбора и 8 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» идут на третьей строчке в Западной строчке с рекордом 19-7, а «Юта Джаз» занимает 12-ю позицию в конференции с рекордом 10-16.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 134:133 ОТ (36:40, 27:20, 19:23, 33:32, 19:18)

В составе «Портленда» лучшим в игре стал форвард Дэни Авдия, набравший 35 очков, собрав пять отскоков и отдав пять передач. В составе калифорнийской команды выделился форвард Демар Дерозан. На его счету 33 балла, четыре подбора и три передачи.

«Сакраменто» идет на 13-строчке в Западной конференции с рекордом 6-21, «Портленд» поднялся на десятую строчку с рекордом 11-16.