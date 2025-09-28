В Краснодаре состоялся матч открытия нового сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу» из Екатеринбурга с минимальной разницей — 85:86.

Гарретт Нэвелс globallookpress.com

Хозяева начали встречу мощно, выиграв первую четверть со счётом 29:18, однако в оставшихся трех периодах инициатива перешла к гостям: 20:16, 20:14 и 28:26 — такой счёт в пользу «Уралмаша» в последующих отрезках позволил им совершить впечатляющий камбэк и вырвать победу буквально на последней секунде.

Лучшим игроком «Локомотива-Кубани» стал форвард Антон Квитковских, установивший личный рекорд в Единой лиге ВТБ: он набрал 27 очков, добавил 3 подбора и допустил всего одну потерю при впечатляющем индексе эффективности +20.

Однако героем вечера стал американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс. Именно его бросок под сирену принёс команде победу. В его активе — 23 очка, 2 подбора, 6 результативных передач, 1 блок-шот и всего одна потеря при индексе эффективности +25.