    Петросян и Гуменник выступят в контрольных прокатах сборной России — 2025

    Прочие Фигурное катание
    Аделия Петросян и Пётр Гуменник заявлены для участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию 2025 года, сообщает пресс-служба ФФККР.

    Аделия Петросян
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Аделия Петросян

    Мероприятие пройдёт в Санкт-Петербурге 27–28 сентября.

    Ранее Петросян и Гуменник стали победителями олимпийского отбора в Пекине и завоевали право выступить на зимних Играх-2026 в Италии.

    Состав участников контрольных прокатов:

    Женщины: Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьёва, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова.

    Мужчины: Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин.

    Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

    Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

