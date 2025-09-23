Перерыв Атлетик — ЖиронаОнлайн
    Слуцкая: К февралю Петросян и Гуменник должны еще прибавить

    Прочие Фигурное катаниеМилан-2026 Милан-2026
    Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, Ирина Слуцкая связывает большие надежды с выступлением Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

    Ирина Слуцкая
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Ирина Слуцкая

    «Надеюсь, выступление в Пекине — это первый шаг к тому, чтобы мы вновь поехали и на чемпионаты Европы, и на чемпионаты мира. Сейчас, конечно, самое главное — Олимпийские игры. Я считаю, что и Пётр, и Аделия на самом высоком уровне показали своё мастерство, и верю, что к февралю они его ещё приумножат.

    Чего ожидаю от Игр в Милане? Хочется, во-первых, увидеть наших ребят во всех видах спорта. Хочется видеть, как они защищают честь страны, стоят на пьедестале почёта. Мы ведь в любом случае знаем, что это — наши спортсмены! Желаю им отлично подготовиться, не волноваться и сделать на максимум всё, что они умеют», — сказала Слуцкая Олимпийскому комитету России (ОКР).

    Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли отобраться на квалификационном турнире по фигурному катанию в Пекине.

