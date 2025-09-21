Руководитель «Макларена»: Ферстаппен и «Ред Булл» всё еще в борьбе за титул

Руководитель команды Формулы-1высказался о том, чтоиз командызавоевал поул на Гран-при Азербайджана.

«Выводы из гонки в Монце, а также то, как мы проанализировали это внутренне и настроились на заключительную треть гонок, заключались в том, что выступление "Ред Булл" в Монце не следует считать удачным стечением обстоятельств или разовым явлением из-за низкой прижимной силы. В Монце они вышли на новый уровень и, возможно, будут настраивать свою машину немного по-другому.

Я бы нисколько не удивился, если бы "Ред Булл" продолжил начатую серию, потому что поул-позиция в Монце, победа, а теперь и поул-позиция в Баку. "Ред Булл" — очень серьёзный претендент на победы в гонках и очень серьёзный конкурент в борьбе за титул в личном зачёте. Есть гонки, в которых у "Макларена" может не быть никаких преимуществ с точки зрения темпа, а также Ландо и Оскар, они всегда рядом [друг с другом], так что не всегда собирают максимум очков.

Таким образом, да, Ферстаппен и "Ред Булл" всё ещё в борьбе за титул», — приводит слова Стеллы The Race.