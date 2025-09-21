ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Павел ДесятковПервый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?
  • 10:49
    • «Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ
  • 09:12
    • «Барселона» может подписать Холанна в качестве замены Левандовски
  • 07:54
    • Алькарас уступил Фритцу в Кубке Лэйвера
  • 08:26
    • «Интер Майами» победил «Ди Си Юнайтед», Месси оформил дубль
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
    Все новости спорта

    Руководитель «Макларена»: Ферстаппен и «Ред Булл» всё еще в борьбе за титул

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о том, что Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» завоевал поул на Гран-при Азербайджана.

    Макс Ферстаппен
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    «Выводы из гонки в Монце, а также то, как мы проанализировали это внутренне и настроились на заключительную треть гонок, заключались в том, что выступление "Ред Булл" в Монце не следует считать удачным стечением обстоятельств или разовым явлением из-за низкой прижимной силы. В Монце они вышли на новый уровень и, возможно, будут настраивать свою машину немного по-другому.

    Я бы нисколько не удивился, если бы "Ред Булл" продолжил начатую серию, потому что поул-позиция в Монце, победа, а теперь и поул-позиция в Баку. "Ред Булл" — очень серьёзный претендент на победы в гонках и очень серьёзный конкурент в борьбе за титул в личном зачёте. Есть гонки, в которых у "Макларена" может не быть никаких преимуществ с точки зрения темпа, а также Ландо и Оскар, они всегда рядом [друг с другом], так что не всегда собирают максимум очков.

    Таким образом, да, Ферстаппен и "Ред Булл" всё ещё в борьбе за титул», — приводит слова Стеллы The Race.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команды не определят победителя в дерби?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному