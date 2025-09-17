ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    РафиньяКто остановит «Барселону»? Главные сюжетные линии нового сезона Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 00:27
    • «Брентфорд» по пенальти обыграл «Астон Виллу» в Кубке английской лиги
  • 00:00
    • «Реал» обыграл в меньшинстве «Марсель»
  • 23:57
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Боруссией» Д в матче ЛЧ
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Вильярреалом» в ЛЧ
    Логунов назвал главную сенсацию Евробаскета

Прочие Баскетбол

    Прочие Баскетбол
    Комментатор Александр Логунов поделился мнением по поводу главных сенсаций минувшего Евробаскета.

    Сборная Турции по баскетболу
    Сборная Турции по баскетболу

    «Большинство назвали открытием сборные Финляндии и Грузии. По понятной причине — обе команды преподнесли главные сюрпризы в 1/8 финала, выбив сербов и французов соответственно. Дистанция плей-офф показала, что если грузины сделали это на эмоциях, то с финнами придется считаться и на следующих турнирах. Я бы выделил сборную Турции. Их не котировали даже в топ-6 перед стартом турнира, а они показали, что, когда ваш тренер шоумен — это не приговор», — приводит слова Логунова LiveResult.ru.

    Победителем турнира стала сборная Германии, обыгравшая в решающей встрече команду Турции со счетом 88:83. Бронзовым призером соревнований стали греки.

  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Уральское дебри завершится большим количеством голов
  • Автомобилист — Трактор. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Справится ли «Бавария» с «Челси»?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
