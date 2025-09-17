Логунов назвал главную сенсацию Евробаскета

Комментаторподелился мнением по поводу главных сенсаций минувшего Евробаскета.

«Большинство назвали открытием сборные Финляндии и Грузии. По понятной причине — обе команды преподнесли главные сюрпризы в 1/8 финала, выбив сербов и французов соответственно. Дистанция плей-офф показала, что если грузины сделали это на эмоциях, то с финнами придется считаться и на следующих турнирах. Я бы выделил сборную Турции. Их не котировали даже в топ-6 перед стартом турнира, а они показали, что, когда ваш тренер шоумен — это не приговор», — приводит слова Логунова LiveResult.ru.

Победителем турнира стала сборная Германии, обыгравшая в решающей встрече команду Турции со счетом 88:83. Бронзовым призером соревнований стали греки.