    Роман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  08:11
    ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025
  07:14
    Криштиану Роналду признан «Лучшим футболистом всех времен»
  07:51
    Финал Лиги чемпионов-2027 примет Мадрид
  23:25
    Германия одолела Словению и пробилась в полуфинал Евробаскета
  21:41
    ЦСКА минимально переиграл «Адмирал»
    Ферстаппен: Уверен, что Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что его впечатляет нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    «То, что он делает, впечатляет для его возраста, да? Это невероятно.

    Послушайте, это правда, что "Золотой мяч" должны выигрывать лучшие, но, честно говоря, сейчас, после эпохи Месси и Криштиану Роналду, нет явного победителя, по крайней мере для меня.

    Сейчас нет игрока, который бы значительно опережал остальных. Возможно, кто-то ещё слишком молод или что-то ещё. Но я уверен, что Ламин Ямаль выиграет "Золотой мяч" в ближайшие годы», — приводит слова Ферстаппена Mundo Deportivo.

