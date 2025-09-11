Ферстаппен: Уверен, что Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
«То, что он делает, впечатляет для его возраста, да? Это невероятно.
Послушайте, это правда, что "Золотой мяч" должны выигрывать лучшие, но, честно говоря, сейчас, после эпохи Месси и Криштиану Роналду, нет явного победителя, по крайней мере для меня.
Сейчас нет игрока, который бы значительно опережал остальных. Возможно, кто-то ещё слишком молод или что-то ещё. Но я уверен, что Ламин Ямаль выиграет "Золотой мяч" в ближайшие годы», — приводит слова Ферстаппена Mundo Deportivo.