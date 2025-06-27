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    УНИКС объявил о расставании с американским защитником Найтом

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Казанский УНИКС объявил о расставании с американским защитником Маркосом Найтом.

    Маркос Найт
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    Маркос Найт

    В прошедшем сезоне 35-летний баскетболист провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 16,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 передачи и 1,6 перехвата за 25,5 минуты на паркете.

    За самоотдачу и лидерские качества Найт был признан лучшим игроком регулярного сезона по версии игроков лиги, а также получил награду лучшему шестому игроку сезона.

    В сезоне-2024/25 УНИКС занял третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и завоевал бронзовые медали по итогам плей-офф, уступив лишь московскому ЦСКА и «Зениту».

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