Один из лидеров «Зенита» покинул клуб

Официальный сайт БКсообщил об уходе из клуба 29-летнего форварда

Американец выступал за питерцев с лета 2024 года и покинул команду после окончания контракта.

«Сине-бело-голубые благодарят Дуэйна за время, проведенное в Петербурге, а также желают успехов в дальнейшей карьере, новых побед и рекордов!» — говорится в сообщении на сайте.

Всего в прошлом сезоне Бэйкон сыграл за «Зенит» 58 матчей, став вместе с командой победителем регулярного чемпионата, а также самым ценным игроком (MVP). Также 29-летний форвард установил рекорд команды, набрав 1022 очка в 58 встречах.

По итогам сезона «Зенит» стал серебряным призером плей-офф.