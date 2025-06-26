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    Один из лидеров «Зенита» покинул клуб

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    Официальный сайт БК «Зенита» сообщил об уходе из клуба 29-летнего форварда Дуэйна Бэйкона.

    Дуэйн Бэйкон
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    Дуэйн Бэйкон

    Американец выступал за питерцев с лета 2024 года и покинул команду после окончания контракта.

    «Сине-бело-голубые благодарят Дуэйна за время, проведенное в Петербурге, а также желают успехов в дальнейшей карьере, новых побед и рекордов!» — говорится в сообщении на сайте.

    Всего в прошлом сезоне Бэйкон сыграл за «Зенит» 58 матчей, став вместе с командой победителем регулярного чемпионата, а также самым ценным игроком (MVP). Также 29-летний форвард установил рекорд команды, набрав 1022 очка в 58 встречах.

    По итогам сезона «Зенит» стал серебряным призером плей-офф.

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