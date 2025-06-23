Смирнов: Новый президент МОК выступает за то, чтобы дать спортсменам возможность выступать

Почетный президент ОКРрассказал о встрече с новым президентом МОКв Лозанне.

«Я сейчас нахожусь в Лозанне, присутствовал на инаугурации Ковентри. Мы с ней вчера пообщались. Это была не аудиенция, а небольшой разговор во время мероприятия. Я представился, рассказал, что являюсь старейшим членом МОК и стремлюсь активно участвовать в жизни ОКР.

Сказал, что мы ожидаем, что нас восстановят в правах. Она ответила, что выступает за то, чтобы дать спортсменам возможность выступать. Поговорили о переменах в руководстве нашего спорта, обратил ее внимание на дзюдоистов, которые прекрасно выступили на чемпионате мира.

Кроме того, поговорили о Зимбабве, я там несколько раз был, в том числе в ее родном городе. На меня Ковентри произвела хорошее впечатление. Сама бывшая спортсменка, одна из самых молодых глав МОК. У нас хорошие ожидания от ее управления МОК», — сказал Смирнов изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сегодня, 23-го июня состоялась церемония передачи полномочий президента организации от Томаса Баха к Кирсти Ковентри.