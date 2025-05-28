Олимпийская чемпионка Рио завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по гандболуофициально объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщает сайт клуба «Ростов-Дон».

Сейчас левой крайней 37 лет. Этот сезон она отыграла в составе «Ростова-Дон». Также в ее активе выступления за «Акву», «Ростов-Дон», «Ладу», «Звезду», «Астраханочку», «Кубань» и македонский «Вардар».

В составе сборной России Кузнецова выиграла золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и серебро Олимпиады-2020 в Токио. Также у нее две победы на чемпионате мира, серебро и бронза чемпионата Европы.

На клубном уровне гандболистка является победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка ЕГФ, 7-кратным чемпионом России и обладателем Кубка России , трехкратным обладателем Суперкубка России, а также чемпионом и обладателем Кубка Македонии.