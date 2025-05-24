Ферстаппен высказался о неудачах «Ред Булл» в пятничных тренировках

Четырехкратный чемпион «Формулы-1»отреагировал на нестабильные результаты «Ред Булл» в пятничных заездах.

На «Гран-при Монако» в первой практике пилот стал вторым, а во второй — лишь 10-м.

«Хотел бы я точно знать, почему по пятницам у нас не все гладко. Мы точно не делаем это специально. Порой сложно попасть в нужное рабочее окно. После Имолы мы лучше понимаем, чего хотим от машины, но на городских трассах добиться этого сложнее. Тем не менее, тот опыт был полезен — он придал мне уверенности.

Если баланс немного смещается, машина становится сложнее в управлении. Возможно, поэтому наши пятничные результаты такие нестабильные. Но команда умеет анализировать данные и обычно исправляет ситуацию к субботе. В той же Имоле нам удалось значительно улучшить баланс», — сказал Ферстаппен Racingnews365.

Гран-при Монако проходит с 23 по 25 мая.