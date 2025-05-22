Масса: Ферстаппен — лучший гонщик на данный момент

Бывший пилот «Формулы-1»назвал лучшего гонщика в чемпионате. Он выделил пилота «Ред Булл»

«Я думаю, победителем Кубка конструкторов будет "Макларен", потому что у них машина лучше, чем у "Ред Булл". Мы видим, что Ферстаппен выполняет работу, которую, на мой взгляд, способны продемонстрировать немногие пилоты. Тот факт, что он выжимает максимум из машины, которая не является лучшей на стартовой решетке, просто невероятен.

Для меня Ферстаппен — абсолютно лучший гонщик на данный момент, и он, несомненно, может стать лучшим в истории благодаря тому, что он сделал», — цитирует Массу GPblog.

После 7 этапов 27-летний Ферстаппен занимает 3-е место в личном зачете с 124 очками.